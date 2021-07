Mindelheim setzt auf Photovoltaik

Plus Auf dem Gleisdreieck im Mindelheimer Osten soll umweltfreundlicher Strom gewonnen werden. Doch was wird aus dem Schrebergarten, der dort eigentlich entstehen sollte?

Der Schutz des Klimas muss im Interesse der nachkommenden Generationen deutlich besser werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr der Bundesregierung ins Stammbuch geschrieben. Was bedeutet das für eine Stadt wie Mindelheim? Wie können die Mindelheimer mithelfen? Wo liegen noch ungenutzte Potenziale?