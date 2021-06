Mindelheim und Partnerstadt Bourg-de-Péage trauern um Jean Guillemot

Plus Jean Guillemot ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Mehrere Orte im Unterallgäu hatten eine besondere Verbindung zu dem Musikprofessor aus Mindelheims französischer Partnerstadt.

Er war eine Art Außenminister des Departements Drome, Jean Guillemot, der sich der Musik bediente, um alte Gräben zu überwinden. Der Musikprofessor am Konservatorium Bourg-de-Péage kam gerne ins Schwabenland, knüpfte unzählige Verbindungen und sorgte für zahlreiche Partnerschaften unter den Kapellen. Nun legte er den Taktstock für immer zur Seite, Jean Guillemot starb im Alter von 89 Jahren.