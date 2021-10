Mindelheim wird zum Mekka der Archäologen

Plus In Mindelheim tauschten sich 160 Experten bei einer Jahrestagung der bayerischen Archäologen über Grabungen und Bodendenkmäler aus.

Die Kreisstadt Mindelheim wurde drei Tage lang zum Mekka der bayerischen Archäologen. 160 Teilnehmer sind am Freitag zur Jahrestagung der bayerischen Archäologen ins Forum gekommen, um aktuelle Forschungsergebnisse aus der Archäologie und Bodendenkmalpflege auszutauschen.