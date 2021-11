Mindelheimer Bürger stehen hinter den Museen

Plus Der Förderverein der Mindelheimer Museen nimmt seine Arbeit wieder auf und ernennt ein Ehrenmitglied

Langsam beginnt im Förderverein Mindelheimer Museen wieder das Vereinsleben. Wie der Vorsitzende Ernst Woisetschläger bei der Jahresversammlung berichtete, treffen sich etwa die Damen des Handarbeitskreises wieder und auch bei verschiedenen Anlässen wie beim Tag der offenen Tür auf der Burg habe der Verein tatkräftig mitgeholfen. Zur Versammlung konnte zudem das 1000. Mitglied begrüßt werden – und ein neues Ehrenmitglied.