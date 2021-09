Mindelheimer Bürgergemeinschaft bekommt neuen Chef

Nach fast 20 Jahren hört Michael Gerle als Vorsitzender der Mindelheimer Bürgergemeinschaft auf.

Wachablösung bei der Mindelheimer Bürgergemeinschaft (BGM): Nach fast 20 Jahren als erster Vorsitzender gab Michael Gerle den Vorsitz der Gruppierung in jüngere Hände.

Nach coronabedingter Pause trafen sich die Mitglieder der Bürgergemeinschaft zum ersten Mal wieder in Präsenz zur Mitgliederversammlung im Vereinsheim des TSV Mindelheim. Nach fast 20 Jahren als 1. Vorsitzender der Bürgergemeinschaft erklärte Michael Gerle, sein Amt in jüngere Hände legen zu wollen. Die Bürgergemeinschaft, 1989 von Helmut Lutzenberger gegründet und zunächst von Joachim Weck als 1. Vorsitzenden geführt, verstand sich immer als kritisch agierende Wählergruppe in Mindelheim, verpflichtet den Interessen der Bürger.

„Mit drei Stadträten sind wir gut aufgestellt“, so Gerle „und scheuen uns nicht, Stellung zu beziehen.“ Im Rückblick ging Gerle auf verschiedene Stadtratsentscheidungen ein, besonders auf Bauprojekte und Bauvorhaben, die von der BGM keine Zustimmung bekamen, So wurde der Bebauungsplan des ehemaligen Mayenbadgrundstücks abgelehnt und ein Nein kam auch gegen den Bau der „Ferienhäuser“ im Naherholungsgebiet Bergwald.

Michael Gerle von der Bürgergemeinschaft will mit Erbbaurecht Spekulanten etwas entgegensetzen

Kritisch sieht Gerle in Mindelheim die vielen aufgelassenen Flächen, mit denen Investoren spekulativ arbeiteten und den dringend benötigten Wohnraum nicht herstellten. Als Weg, um auch zukünftig allen Generationen das Wohnen in der Stadt zu ermöglichen, sieht Gerle das Erbbaurecht. Damit bleibt die Stadt selbst im Besitz der Flächen. Das gelinge mit intelligenter Vertragspolitik. Es gebe durchaus Instrumente, um den Spekulanten von Seiten der Stadt etwas entgegenzusetzen.

Dass jeder neue Bauplan so gestaltet sein muss, dass die Klimaziele zu erreichen sind, sieht Gerle als ein Muss für die Zukunft, ebenso die Sozialbindung. „Da ist noch Luft nach oben.“

Zum Thema des nach wie vor bestehenden Ärztemangels äußerte sich Stadtratskollege Dr. Manfred Schuster, der diesbezüglich bereits einen Antrag 2019 eingereicht hatte. „Wenn man auf Nachfrage aktuell beim Facharzt erst einen Termin im November 2022 bekommt, dann ist das ein sichtbares Zeichen von Ärztemangel“, sagte ein Teilnehmer. Schuster regte damals an, über ein Ärztehaus oder durch kleine Anreize die Niederlassung von Ärzten in Mindelheim zu unterstützen. Die Anregungen fänden leider kein Gehör.

Ursula Kiefersauer fordert mehr Bewegungs- und Spielflächen für Kinder in Mindelheim

„Wir schaffen auch etwas gemeinsam im Stadtrat“, so formulierte es Stadträtin Ursula Kiefersauer, als sie auf soziale Themen einging. Nach dem tragischen Unglück an der Mindel war die Absicherung des öffentlichen Zugangs zum Spielplatz an der Bleichstraße eine wichtige Maßnahme für die Kinder. Grundsätzlich fordert Kiefersauer, dass bei Planungen von Bauträgern wie auch im öffentlichen Raum mehr Bewegungs- und Spielflächen für Kinder hergestellt werden müssten. „Das ist sonst Sparen am falschen Fleck!“ Für die nächste Jugend-Kultur-und Sozialausschuss-Sitzung stellt außerdem die BG den Antrag auf Einführung eines „Baby-Geldes“ als Willkommensgruß für jedes neugeborene Kind in Mindelheim.

Fraktionssprecherin Ursula Kiefersauer würdigte die Leistung von Michael Gerle. Durch seine ruhige und kompetente Art haber er die Geschicke der Bürgergemeinschaft über zwei Jahrzehnte erfolgreich geleitet. Als leuchtendes Beispiel sei die Obstwiese in Erinnerung geblieben, die allein durch die Initiative der Bürgergemeinschaft im Jahre 2010 als Ruheoase, grüne Wiese und Bewegungsort für die Allgemeinheit erhalten blieb.

Bei den Wahlen wurde Robert Frei als neuer 1. Vorsitzender einstimmig gewählt. Ihm zur Seite steht weiter Michael Gerle als sein Stellvertreter. Das Amt der Kassiererin übernimmt wie bisher Katharina Schuster und als Schriftführerin fungiert neu Ursula Kiefersauer. Alle bekamen ein einstimmiges Votum. Als Beiräte wirken künftig Dr. Manfred Schuster, Robert Liedtke, Mathias Richter, Dennis Platzer und Christel Lidel. (mz)