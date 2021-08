Mindelheimer Corona-Testzentrum zieht um

Damit der Badespaß im Mindelheimer Hallenbad wieder stattfinden kann, steht für die Corona-Tester ein Umzug an. Hier die wichtigsten Infos zu Öffnungszeiten.

Weil das städtische Hallenbad Mindelheim im September wieder seinen Betrieb aufnimmt, zieht das Corona-Schnelltestzentrum der Marien-Apotheke von dort in das ehemalige Maria-Ward-Kloster in der Maximilianstraße 63 um. Der Betrieb startet dort am Mittwoch, 1. September.

Apotheker Helmut Striebel bedankte sich bei der Stadt Mindelheim dafür, dass er die Räume im Hallenbad nutzen konnte. Die Räume im ehemaligen Maria-Ward-Kloster stellt die Wohnbaugesellschaft Mindelheim als neuer Eigentümerin des Klostergebäudes zur Verfügung.

Die neuen Räume des Schnelltest-Zentrums befinden sich rechts neben der Herz-Jesu-Kirche, man betritt sie durch den rechten Toreingang.

Die Corona-Tests kosten ab 11. Oktober von den Getesteten bezahlt werden

Die Corona-Schnelltests sind bis 10. Oktober kostenlos. Ab 11. Oktober sollen die Kosten nach dem Willen des Gesetzgebers von den Getesteten selbst übernommen werden.

Zur Probengewinnung stehen der vordere Nasenabstrich als zuverlässiger Standard, der Spucktest oder der Lollytest zur Verfügung. Das Testzertifikat gibt es 15 Minuten nach dem Abstrich in Papierform oder digital, auf Wunsch auch als EU-Testzertifikat für die Corona-Warn-App, jedoch hier nur für den Nasenabstrich.

Das sind die Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums

Die regulären Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums sind von Montag bis Freitag von sieben bis zehn Uhr und von 16 bis 19 Uhr. Samstags ist es von acht bis elf Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Während der Sommerferien sind die Öffnungszeiten am Wochenende erweitert. Freitags wird von sieben und zwölf und von 14 bis 19 Uhr getestet. Samstags ist in den Ferien von acht bis zwölf Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch das Testzentrum am Rathaus (Lautenstraße) ist weiter in Betrieb. Es hat folgende Öffnungszeiten: Freitag: 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Samstag: 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Sonntag: 14 bis 18 Uhr. (mz)

Termine können online unter www.mariapo.de vereinbart werden. Das Schnelltest-Zentrum ist telefonisch unter der Nummer 0176/73032575 zu erreichen.