Mindelheim

11:00 Uhr

Mindelheimer Freie Wähler kritisieren ihren Parteichef Aiwanger

Plus Die Impfskepsis des Parteichefs kommt in Mindelheim nicht gut an. Nur der Abgeordnete Bernhard Pohl steht Aiwanger bei. Daneben missfällt den Freien Wählern auch so manches in der Stadtpolitik.

Von Johann Stoll

Die Freien Wähler Mindelheim hadern nach wie vor mit der Mehrheitsentscheidung des Stadtrates, auf eine öffentliche Tiefgarage auf dem Gelände des Maria-Ward-Klosters zu verzichten. „Eine florierende Innenstadt braucht Parkraum“, sagte der Vorsitzende Dietmar Wagner. Der Stadtrat habe eine einmalige Gelegenheit nicht genutzt, um die Innenstadt zukunftsfähig zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen