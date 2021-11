Mindelheim

Mindelheimer Frundsberg Festring rechnet mit Frundsbergfest 2022

Mann an Mann ziehen die Landsknechte beim Frundsbergfest durch die Stadt. In Zeiten von Corona und Abstandsregeln ein ungewohntes Bild. Doch beim Festring ist man zuversichtlich, dass 2022 gefeiert wird - wenn auch womöglich mit Einschränkungen.

Plus Frundsberg-Darsteller Wolfgang Streitel ist zum neuen Zweiten Vorsitzenden des Mindelheimer Festrings gewählt worden. Natürlich war auch das Frundsbergfest 2022 ein Thema.

Von Marcus Barnstorf

Geht es nach den Verantwortlichen des Frundsberg Festrings, so soll das Mindelheimer Altstadtfest vom 24. Juni bis 3. Juli stattfinden. Das erklärte der Vorsitzende, Norbert Sliwockyj, bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend. „Es wird womöglich Einschränkungen geben, aber in akzeptablem Rahmen“, zeigte sich der Organisator zuversichtlich. Anfang des kommenden Jahres werde der Vorstand konkrete Pläne für das Frundsbergfest 2022 präsentieren. Drei Dinge nahm Sliwockyj aber dennoch schon voraus.

