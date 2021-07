Mindelheimer Genossenschaft baut fast 70 neue Wohnungen

Plus Zahlreiche Unterallgäuer und Unterallgäuerinnen sind auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Abhilfe könnten Neubauten in Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim schaffen, die die Wohnungsgenossenschaft plant.

Die Warteliste der Wohnungssuchenden im Unterallgäu ist lang – doch sie könnten bald Glück haben: Die Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft (WoGe) plant zahlreiche Neubauten in der Kreisstadt, aber auch in Türkheim und Bad Wörishofen. Insgesamt 69 Wohneinheiten sollen entstehen.