Mindelheimer Kunstverein stellt eigene Ausstellung auf die Beine

Im Salon in Mindelheim sind Werke von Manfred Binder zu sehen, der im Jahr 2016 gestorben ist. Nicht nur Bilder hat der vielseitige Künstler geschaffen.

Nach der coronabedingten Absage der für den April und Mai geplanten Ausstellungen hat der Kunstverein Mindelheim die Gelegenheit genutzt und kurzerhand eine eigene Ausstellung auf die Beine gestellt. Aktuell sind im Salon Werke des 2016 verstorbenen Manfred Binder zu sehen, die im Besitz des Kunstvereins sind. „So bedauerlich die gegenwärtige Lage für die Künstler auch ist, haben wir uns auch über die Lücke gefreut, darüber, dass wir jetzt unerwartet die Bilder von Manfred Binder zeigen können“, sagt Christel Klemenjak, Vorsitzende des Kunstvereins.

Binder hatte als Künstler in den Räumlichkeiten gelebt und gearbeitet, bevor der Kunstverein den Salon im März 2017 nach Binders plötzlichen Tod übernommen hat. Jetzt „lebt“ der Geist des Künstlers in seinen Werken wieder für einige Wochen im Salon, und schon in dieser Auswahl wird ersichtlich, wie vielseitig er gewesen ist. „Das schätzte ich sehr an Manfred Binder“, erzählt Klemenjak, „er wurde einfach nicht müde, sich weiterzuentwickeln.“

Bis Ende Mai sind die Werke von Manfred Binder im Salon zu sehen

Zu sehen sind bis Ende Mai Holzskulpturen und Bilder, darunter die beiden imposanten und lebensgroßen Darstellungen von Georg von Frundsberg und Anna von Lodron sowie drei großartige Porträts und auch das Selbstporträt des Künstlers, das schon in einer der Mitgliederausstellungen im Forum zu sehen war: Binder, der sein zuvor blau geschlagenes Auge präsentiert.

Dieser war nicht nur ein vielseitiger und stets suchender sowie neugieriger Künstler, er liebte den Austausch – über die Kunst, aber auch über die Welt, der er stets angstfrei gegenüberstand. Seine Werke zeugen von einem gedanklich stürmischen „mitten hinein“ und dabei doch besonnenen und künstlerisch akribischen Eintauchen in das Objekt. Davon, dass die Kunst sein Leben war und umgekehrt er aus jedem Bereich des Lebens Kunst machen konnte. Etwa aus einer Wasserhahnarmatur, das Wasser so lebendig als könnte man direkt die Hände darunter halten. Von anmutiger Eleganz auch seine Holzskulptur eines Frauenkopfes, mächtig hingegen das großformatige Kuhbild, ein Tier, das ihn immer faszinierte und das ihm bei seinen Wanderungen durchs Unterallgäu zahlreich begegnete.

Hier kann man die Bilder von Manfred Binder kaufen

Neben den Werken von Binder sind auch gefilzte Tierfiguren (Hunde und Katzen) von Martina Mayer-Lauingen zu sehen, die im Juni ihre Bilder im Salon zeigen wird. Interessenten für die Werke von Manfred Binder, die alle auch verkäuflich sind, können sich beim Kunstverein melden: „Der Salon“, Frundsbergstr. 2, 87719 Mindelheim, christel.klemenjak@kunstverein-mindelheim.de oder 08261/ 7370541.

