Mindelheim

vor 17 Min.

Mindelheimer Museum gibt Einblick in Sissis Kleiderschrank

Plus Die Mindelheimer Museen im Kolleg stellen nach der Corona-Zwangspause neue, kostbare Exponate aus.

Von Andreas Zündt

Nicht nur für Kulturinteressierte lohnt sich der Besuch des ehemaligen Jesuitenkollegs in der Kreisstadt. Ganze vier Museen des Bezirks Schwaben sind hier untergebracht und bieten interessante Einblicke in die Geschichte unserer Heimat, verpackt in modernem Gewand – eigentlich, denn pandemiebedingt blieben die Museumspforten in den vergangenen sieben Monaten geschlossen. Das Team um Kulturamtsleiter Christian Schedler wusste die Zeit jedoch gut zu nutzen und kann nun zur Wiedereröffnung sogar mit vier zusätzlichen, besonders außergewöhnlichen Exponaten aufwarten.

