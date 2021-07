Mindelheimer Stadträte ärgern sich über die Firma Glass

Plus Das Bauunternehmen Glass hat einen neuen Parkplatz asphaltiert, obwohl der Bebauungsplan anderes vorsieht. Und das ist nicht die einzige Eigenmächtigkeit.

Einzelne Stadträte haben die Firma Glass für Eigenmächtigkeiten kritisiert. Konkret ging es um den Parkplatz am Firmensitz in Mindelheim, der um 44 Plätze auf nun 118 erweitert wurde. Die Erweiterung war 2017 mit dem damaligen Anbau der Verwaltung genehmigt worden. Allerdings entspricht der nun gebaute Parkplatz nicht den Vorgaben des Bebauungsplans.