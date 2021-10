Mindelheim

Mindelheimer Wirte sind mit dem Verkehrsversuch zufrieden

Wie kann man die Mindelheimer Innenstadt mehr beleben? Ein Verkehrsversuch im Sommer kam unterschiedlich gut an.

Plus Mehr Tische im Freien an den Wochenenden sorgen für mehr Umsatz und Leben in der Mindelheimer Maximilianstraße. Im Rathaus weiß man aber noch nicht, wie man den Test werten soll.

Von Johann Stoll

Es war eine Idee der CSU-Fraktion im Mindelheimer Stadtrat, um die Innenstadt zu beleben und den Wirten nach dem ersten schwierigen Corona-Jahr zu helfen: An den Wochenenden nach Ladenschluss der Einzelhandelsgeschäfte erhielten die drei Wirte am Oberen Tor mehr Freischankflächen zugestanden. Die südliche Fahrspur der Maximilianstraße wurde extra deshalb für den Verkehr gesperrt. Auf ihr durften die Wirte Tische und Stühle aufstellen. Der Versuch ist beendet. Was hat er gebracht?

