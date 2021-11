Mindelheims Malteser suchen Glückspakete für arme Kinder

Die Malteser aus Mindelheim organisieren wieder eine Hilfsfahrt nach Rumänien. Jeder ist zum Mithelfen eingeladen. So geht‘s.

Sie sind bitterarm und brauchen jede Hilfe: Kinder und Senioren in den rumänischen Regionen Gaesti und Tirgoviste. Vor 13 Jahren haben Rodica und Max Rogg vom Malteser Hilfsdienst in Mindelheim eine ganz besondere Hilfsaktion für diese notleidenden Menschen auf die Beine gestellt. Jedes Jahr machen sich Lkw mit Glücksbringer-Paketen auf den weiten Weg nach Rumänien.

Diese Glücksbringer-Pakete wird es auch diesmal geben. Kurz vor Weihnachten wollen sich drei Lastwagen mit bis zu 3000 Hilfspaketen von Mindelheim aus nach Rumänien auf den Weg machen. Die Firmen Transcor und Götzfried stellen dafür Lastwagen zur Verfügung.

Max Rogg sagt, die armen Menschen in der Region um Gaesti erhalten vom Staat keinerlei Unterstützung. Weil er seit vielen Jahren guten Kontakt nach Rumänien hat, organisiert er zusammen mit den Maltesern diese Hilfsaktion zu Weihnachten.

Wem mit den Glückspaketen aus Mindelheim geholfen wird

Dieses Jahr soll auch Kindern und Senioren aus der Region Tirgoviste geholfen werden, da die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen hat. Die Not und Hoffnungslosigkeit sind dort sehr groß. Aufgrund der Einschränkungen und Auswirkungen der Pandemie sind viele Menschen isoliert und ohne Hilfe.

Diözesangeschäftsführer Alexander Pereira sagt: „Wir waren überwältigt von der Hilfsbereitschaft in der Pandemie und hoffen auch dieses Jahr wieder zahlreiche Familien in Rumänien mit den Paketen, durch Ihre Spenden finanziert, Freude und Hoffnung schenken zu können.“

Die „Glücksbringer“-Trucks der Malteser werden sich kurz vor den Weihnachtsfeiertagen auf den Weg in den Süden Rumäniens machen. Beladen sind sie mit Lebensmittelpaketen.

Das soll in ein Glückspaket

Glücksbringer kann jeder werden. Jeder kann ein Lebensmittelpaket selbst packen und vom 27. November an bei den Maltesern in Mindelheim abgeben. Geöffnet ist die Geschäftsstelle am Zeppelinweg 13 von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Jedes Paket sollte enthalten: Ein Geschenk für Kinder, etwa einen Malblock, Buntstifte und ein Kuscheltier. Zwei Kilo Zucker, zwei Kilo Mehl, ein Kilo Reis, ein Kilo Nudeln, ein Päckchen Salz, ein Liter Speiseöl (nicht in Glasflaschen), zwei Packungen Kekse, zwei Tafeln Schokolade, ein Duschgel, eine Tube Zahnpasta und Zahnbürsten.

Partner sind auch dieses Jahr wieder der Kaufmarkt und der V-Markt. Am 3. und 4. Dezember werden Helferinnen und Helfer der Malteser einen Stand im Kaufmarkt unterhalten. Wer helfen will: Dort kann man einfach an der Kasse den Wert eines Pakets bezahlen und muss nicht eigens ein Paket schnüren. Ähnlich läuft es am 10. und 11. Dezember im V-Markt Mindelheim.

Möglich ist auch eine Geldspende. Spendenkonto: Malteser Hilfsdienst, DGS, Bank: PAX-Bank eG, IBAN: DE55 370601201201202015. Stichwort: Glücksbringer. (jsto)