Mindelheim

vor 48 Min.

Mindelheims „Sommer in der Stadt“ kommt jetzt immer

Sommer, Sonne, Musik: Theresia Hörl und Amelie Neugebauer bei „Sommer in der Stadt“ in Mindelheim.

Plus Nach der erfolgreichen Premiere heuer will die Stadt Mindelheim auch in den nächsten Jahren mehr Leben in die Altstadt bringen – durch gezielte Auftritte von Musikern.

Von Johann Stoll

2020 war ein Katastrophenjahr für Künstlerinnen und Künstler. Wegen der Corona-Pandemie mussten fast alle Auftritte ausfallen. Im Kulturamt der Stadt Mindelheim hat man sich deshalb für den Neustart der Kultur etwas Besonderes einfallen lassen: den Sommer in der Stadt. Die Bilanz fiel so positiv aus, dass es diesen Kultur-Sommer nun auch in den nächsten Jahren geben soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen