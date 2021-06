Mindelheim

18:00 Uhr

Mindelheims verborgene Schätze im Kloster Heilig Kreuz

Plus Das Kloster Heilig Kreuz bewahrt großartige Kunstschätze. Der Stadtrat machte sich nun ein Bild und steht vor der Frage, was sich aus dem weitgehend leeren Gebäude machen lässt.

Von Johann Stoll

Wenn von einem leer stehenden Kloster in Mindelheim die Rede ist, drehte sich die Debatte seit gut zwei Jahren um das Maria-Ward-Kloster an der Maximilianstraße. Tatsächlich gibt es noch ein zweites Kloster, für das ebenfalls Ideen gesucht werden, um das historische Erbe zu bewahren: Das Heilig-Kreuz-Kloster in Nachbarschaft zur Stadtpfarrkirche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

