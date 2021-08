Mindelheim

06:00 Uhr

Mit Spürhunden auf Bettwanzen-Suche in der Mindelheimer Hütte

Plus In der Mindelheimer Hütte und in vier weiteren Berghütten des Alpenvereins schnüffeln Jim und Derex nach Bettwanzen. Die beiden Hunde sind echte Spezialisten.

Von Tobias Schuhwerk

Sie heißen Jim und Derex und haben eine ungewöhnliche Gabe. Sie spüren Bettwanzen auf. Die beiden speziell ausgebildeten Hunde können den Geruch der blutsaugenden Parasiten bis in die kleinste Ritze riechen. Ihre Nasen sind Hochleistungsorgane, wenn es darum geht, die Schädlinge mit einer Größe von vier bis acht Millimetern aufzuspüren. Wenn Jim fündig wird, legt er sich hin und deutet mit der Nase in Richtung Wanzen-Versteck. „Dann weiß ich, dass ich da genauer hinschauen muss“, sagt sein Herrchen Stefan Wellhausen. Der 48-jährige Bettwanzen-Spezialist aus Niedersachsen hat europaweit schon 1600 Bettwanzen-Behandlungen betreut. Jetzt war er mit seinem tierischen Personal, dem Münsterländer Jim sowie dem Deutsch-Drahthaar Derex, erstmals in den Allgäuer Bergen auf Schnüffeltour.

