Mobilitätskonzept Allgäu: Damit wir nicht im Verkehr feststecken

Alle Unterallgäuer sind eingeladen, sich an einer Online-Umfrage zu ihrem Verkehrsverhalten zu beteiligen. Allerdings sollten sie sich beeilen.

Die touristischen Brennpunkte im Ober- und Ostallgäu sind besonders betroffen: Bei schönem Ausflugswetter werden sie regelrecht überrannt. Längst hat sich für diese negative Entwicklung das englische Wort vom „Overtourism“, Übertourismus, eingebürgert. Das Hauptproblem dabei: Die meisten kommen immer noch mit dem eigenen Auto. Öffentliche Verkehrsmittel wie Bahn und Bus spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Aber nicht nur die touristisch überlaufenen Gemeinden überlegen, wie sie mehr Menschen dazu bekommen können, auch mal andere Verkehrsmittel zu nutzen als ins eigene Auto zu steigen. Die Allgäu GmbH lädt daher alle Allgäuer – auch aus dem Unterallgäu – dazu ein, sich an einer Online-Umfrage zur Mobilität zu beteiligen. Der zeitliche Aufwand sind etwa zehn Minuten. Auch der Unterallgäuer Landrat Alex Eder ruft zur Teilnahme auf.

Politik will die Mobilität im Alltag und in der Freizeit verbessern

Daraus will die Politik Erkenntnisse ziehen, wie sich die Mobilität im Alltag und in der Freizeit verbessern lässt. An der Umfrage kann man sich noch bis 27. Juni beteiligen.

Mit der Online-Umfrage will die Allgäu GmbH Einblick über die Mobilität im Alltag und in der Freizeit bekommen. Erfasst wird unter anderem, welches Fortbewegungsmittel zu welchem Zweck am häufigsten genutzt wird und wo Verbesserungsbedarf besteht. Dabei wird nicht nur der Öffentliche Personennahverkehr ÖPNV berücksichtigt, sondern gleichermaßen der Straßen-, Rad- und Fußverkehr.

Mobilitätskonzept Allgäu: Lebensqualität stärken und Ausflugsverkehr erträglich gestalten

Ziel des Mobilitätskonzept Allgäu ist es, die nachhaltige Mobilität und die Lebensqualität zu stärken sowie den Ausflugsverkehr verträglich zu gestalten, heißt es in einer Mitteilung der Allgäu GmbH. Erste Ansätze des zu Beginn des Jahres gestarteten Projekts wurden bereits umgesetzt. So ist das digitale Parkraummanagement für eine schnelle Besucherlenkung bereits im Hintersteiner Tal und am Alatsee installiert. Bis Ende 2021 wird unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Aktivitäten im Bereich Mobilität in den einzelnen Landkreisen und Kommunen ein gemeinsam getragenes Strategiepapier für die Region Allgäu erarbeitet.

Ziel ist die Stärkung der Entwicklung einer nachhaltigen Mobilität, die Steigerung der Lebensqualität und Entwicklung von Lösungen zur verträglichen Gestaltung des Ausflugsverkehrs. Gefördert wird das Projekt durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. (mz)

Zur Umfrage gelangt man über mobilitaet.allgaeu.de.