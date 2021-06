Mindelheim

Moderne Technik stoppt Dieb vor polnischer Grenze

Innerhalb von vier Wochen hat ein 27-Jähriger in Mindelheim eine ganze Reihe von Einbrüchen verübt.

Von Wilhelm Unfried

Zwischen November und Dezember 2020 häuften sich die Diebstähle im Raum Mindelheim: Aus Garagen, Kellern, aber auch der Mindelheimer Klinik und einem Jugendzentrum verschwand innerhalb von vier Wochen so manches, was in irgendeiner Form wertvoll war. Dass der Täter schließlich gefasst wurde, ist vor allem moderner Technik zu verdanken.