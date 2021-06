Münchens bekanntester Pfarrer im Interview: „Wie kann man Kirche einfach sausen lassen?“

Münchens bekanntester Pfarrer Rainer Maria Schießler wollte in Mindelheim sprechen. Corona hat das verhindert. Jetzt sagt der streitbare Katholik im MZ-Interview, was er den Menschen gerne direkt gesagt hätte.

Herr Schießler, Sie wurden 1987 zum katholischen Priester geweiht und sind heute Münchens bekanntester Pfarrer. Während sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden, haben Sie eine regelrechte Fangemeinde. Was machen Sie anders?

Rainer Maria Schießler: Vielleicht bin ich unmittelbarer, verständlicher in der Ausdrucksweise und im Ton nicht abgehoben. Es gibt viele Kollegen, die genauso sind. Bei mir ist aber noch etwas dazugekommen: mein Aufmerksamkeitsstatus in der Öffentlichkeit. Der war nicht beabsichtigt. Das ist wie in der Liebe: Sie findet dich. Vor 15 Jahren habe ich mich bei der Weltmeisterschaft 2006 in München als Volunteer beworben. Ich bin seit meiner Geburt Löwenfan. In meinem Viertel hast Prügel kriegt, wenn’sd a Roter warst. (lacht) 1966 bin ich eingeschult worden. Da sind die Löwen gerade zum ersten und einzigen Mal Meister geworden.

Dass es da einen Pfarrer gibt, der bei den Volunteers mitmacht, haben die Medien natürlich mitbekommen. Dieser Überraschungseffekt hat mich sehr bekannt gemacht. Wer erwartet einen Kirchenmann in der Welt des Fußballs? Und dann kam im selben Jahr im Herbst mein erster Wiesneinsatz als Wiesnbedienung hinzu. Das hat natürlich alles noch übertroffen!

Schießler ist als WM-Volunteer und als Wiesnbedienung bekannt geworden

Sie scheuen also nicht den Kontakt zu den Medien?

Schießler: Medien sind die perfekten Transportmittel. Ich wäre ja dumm, wenn ich da Nein sagen würde. Die Zeit ist vorbei, dass Glockenläuten genügt und die Leute kommen und wir sagen ihnen, was Sache ist. Man muss schon bei den Leuten selber sein. Ich kann auch nicht verstehen, warum heute keiner mehr Priester werden will. Der Zölibat ist echt nicht das Entscheidende, oder die Hierarchie. Diese Leidenschaft für diesen Beruf, die mich in jungen Jahren gepackt hat, die ist nach wie vor völlig unverbraucht da. Diese unglaubliche Kreativität, die in diesem Beruf steckt, ist schon unglaublich!

Sie sind ja so eine Art Popstar des Glaubens. Sie schreiben populäre Bücher wie „Himmel, Herrgott, Sakrament“ oder „Jessas, Maria und Josef“ und zuletzt die „Schießler-Bibel“. Das finden aber wohl nicht alle toll.

Schießler: Ich habe jemanden, der meine Facebook-Seite betreut. Er sagt mir, er würde mir nie all das zumuten, was da Leute schreiben. Diese Aggressivität, da gehen Leute bis ans Eingemachte, nur um jemanden zu verletzen. Das ist so was von unter der Gürtellinie!

Schießler: "Was ist der tote Punkt heute denn für uns?"

Dann versuche ich es mal positiv zu wenden. Kaum war Ihre Lesung bei der Katholischen Erwachsenenbildung hier in Mindelheim angekündigt worden, waren 400 Tickets fürs Mindelheimer Forum verkauft. Das schaffen nicht mal Schlagerstars. Wegen Corona muss Ihr Besuch ausfallen. Was hätten Sie denn den Mindelheimern gerne direkt gesagt?

Schießler: Da hätte ich mich sicher erst beim Hinfahren festgelegt. Ich muss für so eine Veranstaltung zuerst die Stimmung mitkriegen, dann kann ich loslegen und weiß auch, wie der Abend wird. Jedenfalls bin ich so aktuell wie möglich. Natürlich habe ich meine Bücher dabei und die Gedanken, die in den Büchern drin sind. Ich hätte erzählt, warum plötzlich ein solcher „Dorfpfarrer“ wie ich Bücher schreibt. Wie kommt er auf die Titel seiner Bücher? Darüber allein kann ich schon abendfüllend reden. Im Mittelpunkt steht, was jetzt um uns herum passiert. Dass ich in einer Diözese bin, in der der Bischof dem Papst seinen vorzeitigen Rücktritt angeboten hat, und das unter anderem damit begründet, weil die Kirche – übrigens eine Formulierung von Alfred Delp vor dem Hintergrund der Vorkommnisse in der nationalsozialistischen Zeit! – an einem toten Punkt angekommen sei. Der tote Punkt in der Ära eines Pater Delp war mit Sicherheit etwas anderes als unserer heute. Ständig wird diese Formulierung nun wiederholt zitiert. Darüber muss man doch reden und die Menschen etwas aufklären: Was ist der tote Punkt heute denn für uns?

Sie kritisieren den Schritt von Kardinal Reinhard Marx, der beim Papst um die Entbindung von seinem Amt gebeten hat, die dieser dann abgelehnt hat?

Schießler: Mir steht es nicht zu, zu sagen, was richtig oder falsch ist. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, wie das auf die Menschen um mich herum wirkt. Mein erster Gedanke war: Was würden wir eigentlich tun, wenn wir alle Pfarrer so reagieren und sagen würden: Der tote Punkt ist uns zu viel, wir bitten jetzt um den vorzeitigen Rücktritt! Wer würde dann die Arbeit machen? Aber wir machen sie tagtäglich – und trotz allem sehr, sehr gerne!

Ich mache seit Monaten nichts anderes mehr, als Gespräche mit Menschen zu führen, die aus der Kirche austreten wollen oder es schon sind. Ich verurteile niemanden. Die kommen, um ihre Kinder hier bei uns taufen zu lassen und sagen mit einer absoluten Selbstverständlichkeit: Sie müssen schon verstehen, wir sind ausgetreten! Da sage ich: Nein, ich verstehe es nicht. Ich habe noch nie ein Argument verstanden, wie man Kirche einfach so sausen lassen kann.

Ich habe gestern bis tief in die Nacht mit einer werdenden Mutter gesprochen. Ich bin jetzt noch heiser. Sie war Ministrantin, Jugendleiterin, steht jetzt mitten im Berufsleben und sagt mir: Das ist dir schon klar, dass ich das Kind nicht taufen lasse. Für sie eine völlig selbstverständliche Ansage.

"Weil ich in eine Werkstatt reingehe und nicht in eine perfekte Institution"

Bekommen Sie denn mit, wenn sich die Menschen von der Kirche abwenden?

Schießler: Ja, natürlich und ich schreibe allen einen Brief. Wenn ich keine Antwort kriege, rufe ich irgendwann einmal an, so in dem Sinne: Sie haben doch von mir einen Brief bekommen, wollen wir nicht mal quatschen? Finden Sie das normal, ohne auf Wiederschaun zu sagen einfach zu gehen? In unseren Kirchen wird eine spirituelle Dimension gelebt. Das ist doch keine Mitgliedschaft wie in einem Verein. Das Leben ist mehr als Konsum. Natürlich kann man, ja muss man auch ohne Kirche glauben. Ich kann nicht für andere glauben, nur mit ihnen zusammen. Den letzten Schnauferer musst auch selber machen. Aber es gibt so viele Dinge, die ich ohne Kirche nicht kann. Ich kann zum Beispiel nicht alleine feiern oder trauern.

Läuft denn in der Amtskirche alles glatt?

Schießler: Natürlich nicht. Ich bemesse eine Kirche doch nicht daran, ob alles glatt läuft. Meine Eltern haben mich ganz bewusst taufen lassen und in diese Kirche eingegliedert. Das haben sie nicht getan, weil die Kirche ein absolut fehlerfreier Haufen ist. Sie wussten, dieser Kirchenraum ist für diesen Menschen Heimat und Aufgabe zugleich. Darum bin ich Priester geworden! Weil ich in eine Werkstatt reingehe und nicht in eine perfekte Institution. Da stehen kaputte Autos, und die wollen gewaschen, geschliffen und entrostet werden. Da muss man was tun. Das würde ich sagen, wenn ich in Mindelheim wäre. Unsere Arbeit an der Front ist momentan sehr anstrengend. Aber das ist gut so! Dafür bin ich in diesen Betrieb reingegangen.

Können Sie Leute auch überzeugen, doch in der Kirche zu bleiben?

Schießler: Ja, kann ich. Das schönste Erlebnis hatte ich, als eine Frau am Kirchenausgang stand und mir sagte: Sie sind ein ganz unmöglicher Mensch! Wie bitte, reagierte ich schon ziemlich entrüstet. Das war doch ein toller Gottesdienst! „Das ist es ja“, sagte sie. „Eigentlich wollte sie morgen austreten. Aber nach dieser Predigt kann ich nicht.“

"Ich komme sofort nach Mindelheim, wenn es coronamäßig geht"

Wann können die Mindelheimer mit Ihrem Besuch rechnen?

Schießler: Ich komme sofort nach Mindelheim, wenn es coronamäßig geht. Mindelheim ist doch fast ein Vorort von München. (lacht) Da bin ich gleich da.

Zur Person: Rainer Maria Schießler, 60, ist Stadtpfarrer in St. Maximilian in München.

Info: Die Lesungen mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, die für den 29. und 30. Juli im Mindelheimer Forum geplant waren, wurden abgesagt. Die Veranstalter bedauern dies, zumal bereits 400 Tickets verkauft worden sind. Diese können ab sofort beim MZ-Ticketservice zurückgegeben werden.