Mindelheim

01.07.2021

Musiker rein, Autos raus: Was bringt’s der Mindelheimer Altstadt?

Plus Seit einigen Wochen dürfen nach Geschäftsschluss an Wochenenden nur noch Anlieger in die Innenstadt. Wie Musiker nun mehr Leben in die Mindelheimer Altstadt bringen sollen.

Von Johann Stoll

Die Corona-Fallzahlen sind in den vergangenen Wochen spürbar gesunken, und damit kehrt altes Leben in die Stadt zurück. Das Kulturamt der Stadt Mindelheim begriff das als Chance für Musiker, die durch die Corona-Einschränkungen seit inzwischen fast eineinhalb Jahren massiv betroffen sind, weil keine Auftritte mehr möglich waren. Wie aber läuft dieser Sommer in der Stadt bisher, wo Musiker für gute Stimmung sorgen wollen? Stadtrat Thomas Burtscher (Grüne) stellte die Frage im Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss des Stadtrates. Sollte diese Aktion sogar ausgebaut werden? Könnte sie auch im kommenden Jahr laufen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen