Musikerheim der Mindelheimer Stadtkapelle kurz vor Verkauf

Plus Die Stadt Mindelheim will das Probelokal der Stadtkapelle einem anderen Verein überlassen. Warum darüber nicht öffentlich diskutiert wurde.

Die Stadt Mindelheim hat das Probelokal der Stadtkapelle der Alevitischen Gemeinde zum Kauf angeboten. Der Verhandlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, teilte Julia Beck vom Büro des Ersten Bürgermeisters Stephan Winter auf Anfrage mit. Auf der Jahreshauptversammlung der Stadtkapelle zeigte sich der Vorstand verwundert darüber, dass der Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung über die weitere Verwendung des von der Stadtkapelle errichteten bisherigen Probelokals beim Freibad entschieden hat. Eigentlich sei der Musikkapelle der Verkaufserlös des Probelokals von der Stadt zugesagt worden.