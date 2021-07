Mindelheim

Nach Großbrand: Firma Weikmann ist auferstanden aus Ruinen

Im Mindelheimer Industriegebiet entstand das neue Werk. Die Silos ragen 30 Meter in die Höhe.

Plus Vor zwei Jahren zerstörte ein Großbrand die Firma Weikmann in Mindelheim. Inzwischen hat sich das Unternehmen im Gewerbegebiet neu erfunden. Ein Besuch in 30 Metern Höhe.

Von Johann Stoll

Es war die schlimmste Brandkatastrophe, die Mindelheim je erlebt hat. Vor gut zwei Jahren fing das Mischfutterwerk Weikmann im Zeppelinweg Feuer. Lager, Produktion und Silos wurden zerstört. Wochenlang kokelte das eingelagerte Getreide vor sich hin. Feuerwehren aus der ganzen Region waren im Dauereinsatz und kämpften teilweise bis an den Rand der Erschöpfung, um den Brand und die Glutnester in den Griff zu bekommen. Zwei Jahre später kommt es schier einem Wunder gleich: Die Firma Agrarhandels-GmbH Weikmann hat sich neu erfunden.

