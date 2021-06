Mindelheim

06:00 Uhr

Nach tödlichem Unfall des Zweijährigen: Stadt will Mindel besser absichern

Nur in einem Teilbereich ist die Mindel an der Bleichstraße bisher mit einem Staketenzaun gesichert. Jetzt soll die Sicherung verbessert werden.

Plus Im März ist ein Zweijähriger in der Mindel ertrunken. Nun zieht Mindelheims Bürgermeister Winter Konsequenzen - auch wenn er keine Mitverantwortung der Stadt sieht.

Von Johann Stoll

Im März hat sich in Mindelheim ein tragischer Unfall ereignet: Ein Zweijähriger, der mit seiner Kita-Gruppe auf dem Spielplatz an der Bleichstraße war, ist in die Mindel gefallen und trotz intensiver Bemühungen in einem Münchner Krankenhaus ums Leben gekommen. Immer wieder wurden auch Vorwürfe gegen die Stadt laut: Der Spielplatz liegt direkt neben dem Fließgewässer, das durch einen engmaschigen Holzzaun abgetrennt ist. Außerhalb des Spielplatzes gibt es lediglich zwei Querstangen aus Holz, die den Fußweg von dem Gewässer trennen. Eine Absperrung vom Spielplatz zum Gehweg gibt es nicht. Nun will die Stadt handeln, wie Bürgermeister Stephan Winter auf der Fraktionssprechersitzung die anderen Stadträte informierte.

