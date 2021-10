Mindelheim

07:01 Uhr

Nachfrage nach kostenpflichtigen Corona-Tests im Unterallgäu bricht ein

Corona-Schnelltests sind nicht mehr kostenlos. In den Unterallgäuer Apotheken hat sich die Änderung deutlich bemerkbar gemacht.

Plus Corona-Schnelltests sind seit vergangener Woche kostenpflichtig und werden nun seltener in Anspruch genommen. Das bringt für die Unterallgäuer Apothekerinnen und Apotheker nicht nur Nachteile mit sich.

Von Dominik Schätzle

Seit gut einer Woche ist Schluss mit den kostenlosen Coronatests. Das gilt zumindest für Tests ohne Anlass. Wer also am Wochenende ins Kino oder Restaurant will, muss seitdem die Kosten für den Schnelltest aus eigener Tasche zahlen. Die Umstellung war bei den Teststationen im Unterallgäu deutlich zu spüren – mit positiven und negativen Folgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen