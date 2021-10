Nationales Denkmal: Mindelburg ist jetzt so bedeutsam wie Neuschwanstein

Plus Die Mindelburg ist nun ganz offiziell ein „national bedeutsames Denkmal“. Das ist nicht nur ein schöner Titel, sondern bringt der Stadt zudem entscheidende Vorteile.

Die Mindelheimer haben es wahrscheinlich schon immer geahnt: Ihre Burg ist nicht nur für die Stadt bedeutsam, sondern weit darüber hinaus. Die offizielle Bestätigung dafür gab es aber – wie die Stadt jetzt öffentlich gemacht hat – erst vor wenigen Tagen: Laut dem Landesamt für Denkmalpflege handelt es sich bei der Mindelburg um ein „national bedeutsames Denkmal“. Sie steht damit beispielsweise in einer Reihe mit Schloss Neuschwanstein. „Das ist nicht nur ein schöner Titel, sondern hat auch entscheidende Vorteile“, sagte Bürgermeister Winter.