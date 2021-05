Mindelheim

Neue Ampeln an Kreuzungen in Mindelheim

Wer von der Trettachstraße nach links in die Nebelhornstraße abbiegen will, muss oft lange warten. Eine Ampel soll nun Abhilfe schaffen.

Plus Wegen größerer Baustellen müssen Autofahrer von August bis Oktober im Mindelheimer Süden mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Was alles geplant ist.

Von Johann Stoll

Auf Autofahrer in Mindelheim kommen diesen Sommer erhebliche Verkehrsbehinderungen zu. Das Staatliche Bauamt in Kempten will von Anfang August bis Anfang Oktober zwei Straßenkreuzungen im Süden der Stadt ertüchtigen, von denen eine besonders stark befahren ist. Was sich an der Jäckle-Kreuzung und an der Kreuzung Trettach-/Nebelhornstraße (beim V-Baumarkt) ändern soll.

