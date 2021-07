Neues Bad mit altem Charme: Freibad in Mindelheim öffnet wieder

Plus Nach eineinhalb Jahren Bauzeit öffnet das Mindelheimer Freibad am Mittwoch wieder. Corona und das schlechte Wetter sorgten für Rückschläge, doch nun darf das Badevergnügen unter Auflagen starten.

Neun Millionen Euro Baukosten, 25 beteiligte Firmen, eineinhalb Jahre Bauzeit: Das Mindelheimer Freibad wird nach der umfassenden Sanierung am Mittwoch wiedereröffnet. Beim Festakt zur Einweihung des Schwimmbads sprach nicht nur Bürgermeister Stephan Winter. Auch der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke ( CSU) richtete einige Worte an die rund hundert geladenen Gäste. Es gab viel Lob, doch auch über die Schwierigkeiten während der Bauphase wurde gesprochen.