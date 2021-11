Neues Frundsberg-Buch feiert Premiere auf der Mindelburg

60 Besucher kamen in den Genuss einer besonderen Premiere auf der Mindelburg: Historiker Dr. Reinhard Baumann stellte sein neues Buch über das Leben des letzten Frundsbergs vor.

Das Jahr 2021 ist das Jahr der Mindelburg. Nicht nur, dass das Wahrzeichen hoch über den Dächern der Kreisstadt seit Juli wieder offiziell dem Zugriff Mindelheims unterliegt. Vor wenigen Wochen wurde es auch von höchster Stelle zum Baudenkmal von nationalem Rang erhoben – eine Würdigung, durch die das geschichtsträchtige Gemäuer nun in einem Atemzug mit Schloss Neuschwanstein oder der Wartburg genannt werden darf. Die Freude der Unterallgäuer, „ihrer“ Burg in den geplanten Veranstaltungsräumen sowie im neuen Burg- und Herrschaftsmuseum einen Besuch abzustatten, ist entsprechend groß. Bis es so weit ist, werden aber wohl noch einige Jahre vergehen. Doch nun kamen bereits 60 Besucher in den Genuss einer besonderen Premiere. Ausnahmsweise stand dabei nicht die Burg im Mittelpunkt, sondern einer ihrer früheren Bewohner.

Dass die Geschichte der Frundsberger eng mit der Geschichte der Festung verbunden ist, ist kein Geheimnis. An diesem Abend aber ging es nicht um den prominentesten Vertreter dieses Herrschergeschlechts, den berühmten Landsknechtsführer Georg von Frundsberg, sondern um dessen Enkel, Georg II., mit dem die Familiendynastie 1586 ihr Ende fand. Passenderweise trägt das Buch, das in einer exklusiven Veranstaltung im Gartensaal der Mindelburg vorgestellt wurde, den Titel „Der letzte Frundsberg“. Es stammt aus der Feder des wohl renommiertesten Frundsberg-Kenners Dr. Reinhard Baumann.

Das Buch über Frundsberg ist 168 Seiten stark

Das 168 Seiten starke Hardcover mit reichhaltiger Bildausstattung und einer ergänzten Stammtafel derer zu Frundsberg stelle einen einmaligen Beitrag zur Geschichte Mindelheims dar, betonte Johannes Högel, in dessen Verlag auch bereits vor zwei Jahren das Buch „Mythos Frundsberg“ über den wichtigsten deutschen Infanterietaktiker und Kriegsunternehmer Georg von Frundsberg erschienen war. „Dass dieses Werk bereits so kurze Zeit später eine Fortsetzung finden sollte, konnte ich kaum glauben“, verriet Högel.

Tatsächlich keimte die Idee, das bislang wenig erforschte Leben Georgs II. nachzuzeichnen, schon vor etwa zehn Jahren auf, erklärte Baumann. Um sich, wie er sagte, in die Geschichte des Landsknechtsobristen und Diplomaten hinein zu graben, durchforstete er italienische, österreichische und schwäbische Archive. Auch spanische Zeitzeugnisse wertete er aus, stand Georg II. doch im Dienste Philipps II. und damit der spanischen Krone, ein Umstand, der sein Handeln lenkte und nicht zuletzt den tragischen Untergang des Adligen aus Mindelheim herbeiführte.

Die Mindelburg bot einen idealen Rahmen für die Buchvorstellung

Die Biografie Baumanns, die durch die Sparkassenstiftung Memmingen-Lindau-Mindelheim gefördert wurde, vervollständigt auf ebenso tiefgründige wie unterhaltsame Weise das Puzzle über das berühmte Herrschergeschlecht und trägt so ihren Teil zur Aufarbeitung der Geschichte der Mindelburg bei. Dass die Präsentation dieses Buches als erste festliche Veranstaltung seit 84 Jahren in den Räumlichkeiten der Burg stattfinden durfte, könne daher nur als glückliches Omen bezeichnet werden, betonte Bürgermeister Stephan Winter.

Lesen Sie dazu auch

Die Arbeit geht dem Frundsberg-Experten nicht aus

Und Norbert Sliwockyj, Vorsitzender des Frundsberg Festrings, blickte mit einem Augenzwinkern bereits dem nächsten Baumann’schen Werk entgegen: Schließlich gebe es noch jede Menge Frundsberger, die hier in Mindelheim ihren Lebensmittelpunkt hatten. „Dir geht also die Arbeit sicher so schnell nicht aus“, meinte er.

Das Buch „Der letzte Frundsberg - Georg II.“ ist in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung, sowie unter Telefon 08261/ 9913-10 oder hier im Online-Shop erhältlich.