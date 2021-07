Auslagerungen an den Kliniken sind beschlossene Sache

Plus Der Klinikverbund einigt sich mit den Mitarbeitervertretern über die Auslagerung von Reinigung, Bettenzentrale, Hauswirtschaft und Küche - zum Nachteil künftiger Beschäftigter.

Es bleibt dabei: Die Beschäftigten von Küche, Hauswirtschaft, Bettenzentrale und Reinigung der Kliniken Mindelheim und Ottobeuren werden in die Tochtergesellschaften AKS und OKS ausgelagert – und zwar zum 1. August 2021. Dies hatte der Aufsichtsrat zuvor beschlossen. Nach wochenlangen und „intensiven Verhandlungen“, so die Geschäftsführung des Klinikverbunds Allgäu, haben nun die Gewerkschaft Verdi und der Betriebsrat der Einigung zustimmt. Früher galten für alle Beschäftigten dieselben Regeln – doch das wird sich künftig ändern.