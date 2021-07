Pläne für Gleisdreieck: Mindelheim will mehr Ökostrom produzieren

Plus Die Stadt Mindelheim möchte mehr für den Klimaschutz tun und zugleich Geld dabei verdienen. Das Projekt auf dem sogenannten Gleisdreieck hat aber einen Schönheitsfehler.

Etwas für die Umwelt tun und zugleich Geld verdienen – dieses Angebot will der Stadtrat schon bald den Mindelheimerinnen und Mindelheimern machen. Geplant ist die Gründung einer Energiegenossenschaft, an der sich jeder beteiligen kann, wie der Vorsitzende des Energieteams und Dritte Bürgermeister Roland Ahne ( SPD) vor dem Stadtrat sagte.