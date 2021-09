Mindelheim

vor 17 Min.

Politiker diskutieren nach Demonstration von Fridays for Future in Mindelheim

Plus Über den richtigen Weg sind sich Politiker verschiedener Parteien auf der Demonstration von „Fridays for Future“ in Mindelheim uneins. Nur einer hatte einen besonders schweren Stand.

Von Johann Stoll

Stephan Stracke wird geahnt haben, was auf ihn zukommt: Der CSU-Mann in der Höhle des Löwen. Rund 300 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder waren am Freitagnachmittag dem Aufruf von „ Fridays for Future“ gefolgt und demonstrierten auf dem Marienplatz lautstark für einen konsequenten und schnellen Klimaschutz. Dazu waren auch Direktkandidaten der Bundestagswahl eingeladen. Während alle übrigen Bewerber beklatscht wurden, gab es für den CSU-Bundestagsabgeordneten aus Kaufbeuren immer wieder Zwischenrufe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen