Polizei entdeckt Prostituierte in Mindelheimer Hotel

Die Mindelheimer Polizei ist einem Hinweis nachgegangen und hat in einem Hotel eine Prostituierte entdeckt.

In der Nacht auf Freitag hat die Polizeiinspektion Mindelheim einen Hinweis bekommen, dass eine Prostituierte in einem Hotel in Mindelheim ihre Dienste anbietet, obwohl das in der Stadt verboten ist.

Tatsächlich trafen die Polizisten in dem Hotel auf eine 22-Jährige, die den Vorwurf der illegalen Prostitution einräumte.

Prostitution in Mindelheim ist kein Einzelfall

Es ist nicht der erste Fall. Im Juli kam es in Türkheim zu illegaler Prostitution. Auch in Mindelheimer Hotels hatte die Polizei immer wieder Prostituierte erwischt. Damals wurde deutlich: Die Prostitution in Mindelheim hat sich verlagert.

Weiterführende Informationen zum Thema Prostitution, Menschenhandel und der sogenannten Loverboymasche findet man unter www.polizei-beratung.de/opferinformationen. (mz)

Lesen Sie dazu auch