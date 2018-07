vor 39 Min.

Mindelheim: Prächtiges Schauspiel beim Frundsbergfest

Tausende Besucher sehen den traditionellen Bauern- und Handwerkereinzug beim Frundsbergfest in Mindelheim

Von Axel Schmidt

Eine Stadt lechzt nach dem Mittelalter-Spektakel: Diesen Eindruck konnte man am Samstag gewinnen, als der traditionelle Einzug der Handwerker und Bauern in die Zunftstraße und auf den Bauernmarkt zelebriert wurde.

Selten zuvor haben sich so viele Menschen dieses Schauspiel angeschaut. Tausende Besucher kamen bereits früh auf ihre Kosten: Sie bestaunten zunächst den Einzug der Handwerker mit ihren Zunftschildern. Anschließend wurden Gänse, Ferkel und stolze Pferde von den Bauern auf den Bauernmarkt geführt. Umrahmt wurden die Züge von Spielmannszügen – und erstmals auch von der Musikschule der Stadt Mindelheim. Da durften die kleinen Bauern und Bäuerinnen fröhlich von der „Vogelhochzeit“ singen und einen Gruß an die „Suse, liebe Suse“ überbringen.

Für die Besucher war beim Bauernmarkt in Mindelheim einiges geboten

Im Anschluss konnten die Besucher die Handwerker bei ihrer Arbeit beobachten und sich in der Zunftgasse in das Geheimnis des Papierschöpfens, des Drucks, der Münzprägung oder des Webens und Spinnens einweihen zu lassen. Auf dem Bauernmarkt kamen vor allem die Kinder auf ihre Kosten: Sie durften die Tiere streicheln und sich mit stolzen Pferden fotografieren lassen. Einer der Höhepunkte im Handwerkerhof war schließlich die traditionelle Gautsch – einstmals die „Taufe“ der Druckerlehrlinge, die in den Gesellenstand erhoben werden. In diesem Jahr waren es zwar keine Drucker im eigentlichen Sinn, wohl aber zwei Mediengestalterinnen aus dem Verlagshaus Hans Högel.

