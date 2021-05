Mindelheim

03.05.2021

Rätselraten bei Grob über Covid-Ausbruch

Die Firma Grob in Mindelheim.

Plus Bislang 23 Mitarbeiter des Maschinenbauers in Mindelheim mit Corona infiziert.

Bei der Firma Grob in Mindelheim hat es wie berichtet in einer Abteilung einen Corona-Ausbruch gegeben. Auf MZ-Nachfrage teilte das Landratsamt Mindelheim am Freitag mit, dass inzwischen 23 Fälle bestätigt sind.

