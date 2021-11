Raubüberfall auf eine Spielhalle in Mindelheim

In Mindelheim hat es einen Raubüberfall auf eine Spielhalle gegeben. Der mutmaßliche Täter flüchtete - doch die Polizei entdeckte ihn schnell.

Ein Mann hat am Samstagabend eine Spielhalle in der Landsberger Straße in Mindelheim betreten und den dortigen Angestellten mit einem Messer bedroht.

Nach dem Raubüberfall flüchtete der Mann mit dem Fahrrad

Laut Polizei forderte er Bargeld: Er erhielt einen niedrigen, zweistelligen Betrag, verließ die Spielhalle und flüchtete mit einem Fahrrad.

In der Innenstadt von Mindelheim fand die Polizei den mutmaßlichen Täter

Mehrere Polizeistreifen wurden alarmiert, schnell wurde der laut Polizei erheblich alkoholisierte Mann in Mindelheims Innenstadt gestellt. Der 43-jährige wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Laut Polizei erwartet den mutmaßlichen Täter eine mehrjährige Haftstrafe. (mz)