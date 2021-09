Mindelheim

07:01 Uhr

Renate Sander wird Schulleiterin der neuen Mindelheimer Grundschule

Plus Renate Sander baut von Januar an die kirchliche Grundschule in Mindelheim am Maristenkolleg auf. Dass sie sich richtig entschieden hat, hat viel mit dem Patron der Familien zu tun.

Von Johann Stoll

Jetzt aber wirklich und ohne weitere Verzögerung: Im September kommenden Jahres geht das Maristenkolleg mit einer neu gegründeten Grundschule an den Start. Bis dahin muss das Schulwerk der Diözese Augsburg noch kräftig investieren. Direktor Peter Kosak spricht von mindestens 400.000 Euro, die die Umbauarbeiten kosten werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

