Mindelheim

09:59 Uhr

Robert Frei will sich mit der Bürgergemeinschaft für Mindelheim einsetzen

Plus Warum der neue Vorsitzende der Bürgergemeinschaft findet, dass Mindelheim sich nicht zum Besseren gewandelt hat.

Von Johann Stoll

Die Bürgergemeinschaft ist so etwas wie ein Sonderfall in der Mindelheimer Kommunalpolitik. Einst von Dr. Helmut Lutzenberger nach einem Streit mit der CSU ins Leben gerufen, ist sie mit ihren drei Stadträten längst zu einer eigenen Stimme im Stadtrat geworden. Diese Bürgergemeinschaft hat nun für die nächsten zwei Jahre einen neuen Vorsitzenden gewählt, der bisher in der Stadtpolitik noch nicht in Erscheinung getreten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

