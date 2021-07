Sachon investiert auf der Mindelheimer Mindelburg

Plus Zwar hat der Verlag den Palas der Mindelburg geräumt. Das Unternehmen steht aber weiterhin zur Burg, versichert der neue Eigentümer Dr. Klaus Krammer.

Es klingt wie ein Widerspruch: Der Sachon-Verlag hat Ende Juni den Palas der Mindelburg an die Stadt Mindelheim zurückgegeben, bleibt aber weiterhin auf der Mindelburg. Der Verlag will dort sogar wachsen und investieren, wie Vorstand Dr. Klaus Krammer im Gespräch mit der Mindelheimer Zeitung erklärte. Seine Familie kennt sich aus: Sie ist schon seit Jahrhunderten im Verlagsgeschäft tätig.