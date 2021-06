Schüler-Förderprogramm in den Sommerferien: Jetzt wird Versäumtes nachgeholt

Die drei kirchlichen Schulen in Mindelheim bieten Schülern in den Sommerferien ein ganz besonderes Förderprogramm an. Damit sollen die Corona-Lücken kleiner werden.

Corona hat spürbare Lücken gerissen. Viele Schülerinnen und Schüler haben wegen Wechselunterrichts oder Homeschooling weniger gelernt wie in einem normalen Schuljahr. Damit diese Lernrückstände für Einzelne sich aber nicht langfristig negativ auf den Schulerfolg auswirken, bieten die drei Mindelheimer Schulen des Schulwerks – die Maria-Ward-Realschule, die Realschule und das Gymnasium des Maristenkollegs – unter dem Titel „BrückenWerk“ einen Förderunterricht in den Sommerferien an.

Das Schulwerk setzt dabei auf Lehramtsstudierende und weiteres pädagogisches Personal, um in Kleingruppen sehr gezielt und eigens von der Universität vorbereitet Rückstände aufzuholen. „Es ist uns ein Anliegen, Chancen zu eröffnen. Dies gilt besonders in der problematischen Lage dieses pandemiegeprägten Schuljahres, wo trotz guten Distanzunterrichts einige Lernende ihr Potenzial aufgrund verschiedenster Umstände nicht ausschöpfen konnten“, heißt es in einer Mitteilung der drei Schulleiter. In der ersten und letzten Woche der Sommerferien bieten insgesamt 14 Lehramtsstudierende und Lehrkräfte Förderunterricht in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch an. Dazu wurden von den Klassenleitungen Schülerinnen und Schüler benannt, die ernsthafte Lernrückstände aufweisen. Insgesamt 64 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5 bis 7 haben das Angebot angenommen, für das sie nur einen kleinen Materialkostenbeitrag bezahlen müssen.

Das Schulwerk der Diözese Augsburg als Träger dieser Schulen hat das Konzept in Kooperation mit der Universität Augsburg (Lehrstuhl für Schulpädagogik) aufgelegt und bringt alle Kosten für die Entlohnung der BrückenWerk-Lehrkräfte und die ausgegebenen Lehrmaterialien auf. „Für uns ist das eine Frage der Bildungsgerechtigkeit“, betont der Direktor des Schulwerks Peter Kosak und legt Wert auf den gesicherten Qualitätsstandard des Programms: „Die Studierenden besuchen zur Vorbereitung ein eigens dafür konzipiertes Seminar an der Uni.“ Hierzu hat der Kooperationspartner Stark-Verlag einen digitalen Test entwickelt, der auf das Trainingsbuch des Verlags abgestimmt ist, das eingesetzt wird.

Die Fortschritte werden dann zur Halbzeit erneut gemessen, um alles auf den individuellen Lernbedarf abzustimmen. Es geht aber nicht nur ums Nachholen konkreter Lernrückstände. Die Lehrkräfte des „BrückenWerks“ vermitteln auch grundsätzliche Lernkompetenzen. Eltern erhalten einen Online-Vortrag der Akademie für Lernpädagogik Köln zu Möglichkeiten, wie sie ihre Kinder daheim unterstützen können.

"BrückenWerk" könnte sich als Konzept auch langfristig bewähren

Schon jetzt sind die Verantwortlichen des Schulwerks überzeugt, dass BrückenWerk nicht nur eine gute Reaktion auf die Corona-Situation ist. Das Konzept könnte sich auch langfristig bewähren, weil es auch in der Lehramtsausbildung eine Möglichkeit schafft, um frühzeitig Praxiserfahrung an Schulen zu sammeln. „Wenn’s ums Lernen geht, haben wir immer gerne ein offenes Haus“, freuen sich die Schulleiter Rosa Ritter, Maria Schmölz und Beate Merkel auf Schule trotz Ferien. (mz)