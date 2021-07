Sicherheitswacht in Mindelheim ist seit zehn Jahren auf Augenhöhe mit den Bürgern

Plus Die Mindelheimer Sicherheitswacht feiert Geburtstag. Helene Plater war von Anfang an mit dabei. Warum sie die Arbeit gerne macht und welche Situationen ihr besonders im Gedächtnis geblieben sind.

Zu Beginn war es mehr ein Modellversuch – über die Jahre ist die Sicherheitswacht zu einem festen Bestandteil des Mindelheimer Sicherheitskonzepts geworden. Im Sommer 2011 nahmen die ersten Ehrenamtlichen ihren Dienst auf. Das Sicherheitsgefühl der Bürger sollte verbessert werden. Seit dem Start der Sicherheitswacht ist Helene Plater mit dabei. Dabei hat sie überwiegend Positives erlebt – musste im Einsatz aber auch schon Kopf und Kragen riskieren.