So klingt in Mindelheim der „Sommer in der Stadt“: Wieder Konzerte im Kolleghof

Was am Wochenende in der Mindelheimer Altstadt alles geboten ist.

Alles passte zusammen beim Konzert der Mindelheimer Jugendkapellen unter Leitung ihres Dirigenten Robert Hartmann. Der laue Sommerabend im stimmigen Ambiente des Kolleghofs bot den idealen Rahmen für das Konzert in der Reihe „Sommer in der Stadt“. Ganz offensichtlich und deutlich hörbar hatten die jungen Musikerinnen und Musiker fleißig geübt, denn das „Festivo“ der Jugendkapelle 1 klang wie ein befreites Aufjauchzen nach langer Corona-Zwangspause.

Schon die jüngsten Mindelheimer Musiker haben in beachtliches Repertoire

Bei „Accidentally in Love“, „Rock Space und „Woodpeckers Parade“ zeigte sich, welch beachtliches Repertoire bereits die Jüngsten einstudiert haben. Klar, dass da eine Zugabe fällig war. Anspruchsvolle „Vienna Festival Music“, „Eighties Flashback“ und „Eventide Fall“ war beim souveränen Spiel der Jugendkapelle 2 zu bewundern. Spätestens bei „How to train your dragon“ war klar, dass es leichter sein dürfte, einen „Drachen zu zähmen“, als ein derart wohlklingendes Konzert abzuliefern. Dirigent Robert Hartmann unterstützte an diesem Abend mit seiner Posaune auch das Blechbläser-Ensemble unter Leitung von Markus Kolb bei „Intrada“ und „London Brass Hits Town“.

Poesie und Fado, eine One-Man-Band sowie ein mysteriöses Trio im Mindelheimer Kolleghof

An diesem Wochenende geht die Reihe „Sommer in der Stadt“ weiter. Am Samstag, 10 Juli, um 15 Uhr heißt es „Poesie trifft Fado“. „Tina Schlegel & Friends“ machen eine Lesung mit Musik. Sabine Smolik-Pfeifer, Marianne Hundhammer, Wolfgang Kastello und Tina Schlegel lesen Gedichte und Texte über Liebe und den Sommer und passend dazu spielen Rita und Roland Stadler portugiesische Melodien.

Am Samstag ab 20 Uhr gibt es im Kolleghof dann ein Konzert mit der „One-Man-Band“ Adi Hauke und am Sonntag, 11. Juli, tritt dort um 18 Uhr das „Trio Mystérieuse“ auf. Die drei jungen Musiker Nils Friedl (Violine), Elias Prinz (Gitarre) und Ida Koch (Kontrabass) lernten sich an der Hochschule für Musik und Theater München kennen und entdeckten ihre gemeinsame Leidenschaft. Ihre Musik knüpft eine Verbindung zwischen traditioneller französischer Musik, Klassik und Jazz.