Mindelheim

07:00 Uhr

So soll Mindelheims Innenstadt für Kunden attraktiver werden

Plus Bernhard Kellner vom Modehaus Deschler übernimmt den Ortsvorsitz des Handelsverbandes in Mindelheim und formuliert gleich mal, wo dringend gehandelt werden sollte.

Von Johann Stoll

Mehr als 20 Jahre stand Helmut Nägele (Betten Nägele) dem Handelsverband Bayern als Ortsvorsitzender in Mindelheim vor. Jetzt gab er diese Aufgabe aus Altersgründen in jüngere Hände. Neuer Vorsitzender ist der 45-jährige Bernhard Kellner (Modehaus Deschler). Beide unterstrichen im Pressegespräch, wie sehr ihnen der Einzelhandel in der Kreisstadt am Herzen liegt. Dazu müssten Stadt und Einzelhandel an einem Strang ziehen. Hier sieht der Handelsverband Verbesserungspotenziale. Zu häufig werde der Einzelhandel in Mindelheim vor vollendete Tatsachen gestellt, kritisiert Kellner und spricht einige konkrete Punkte an.

