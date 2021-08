Mindelheim

Soldat über Afghanistan-Einsatz: „Was machen wir hier? Was bringt das?“

Die Bundeswehr hat in Masar-e Scharif ihren Stützpunkt in Afghanistan errichtet. Dort war der Mindelheimer Bernd Dürrmann wiederholt im Einsatz. Er zieht ein ernüchterndes Fazit aus dem Engagement der Bundeswehr am Hindukusch.

Von Johann Stoll

Es sind dramatische Bilder, die die Welt in diesen Tagen aus Kabul erreichen. Tausende wollen aus dem Land fliehen und sind zum Flughafen gestürmt in der Hoffnung, dem Land zu entfliehen, in dem die radikalislamischen Taliban zum zweiten Mal die Macht übernommen haben. Bernd Dürrmann verfolgt die Ereignisse in Afghanistan mit ganz besonderem Interesse. Der Mindelheimer war 20 Mal als Bundeswehrsoldat jeweils für sechs Wochen in Afghanistan im Einsatz. Er spricht über die "Blauäugigkeit" der Bundeswehr, Neid zwischen den Einheimischen und darüber, was er über die aktuelle Lage denkt.

