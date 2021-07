Mindelheim

19:00 Uhr

Sommer in der Stadt: Mit dem Pärchenexpress ins Pflegeparadies

Christine Rothacker und Thomas Loos sorgten beim „Sommer in der Stadt“ in Mindelheim als „Pärchenexpress“ für Stimmung.

Von Tina Schlegel

Beinahe hätte es nicht geklappt mit dem Auftritt auf dem Marienplatz, denn Christine Rothackers Auto streikte im Chiemgau, wo sie herkommt. Doch mit einer kleinen Verspätung konnten sie und ihr Partner Thomas Loos anfangen. Die Liegestühle auf dem Platz waren alle belegt, das Wetter hatte sich zur Besserung durchgerungen und dann ging es los mit dem „Pärchenexpress“.

