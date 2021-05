Mindelheim

10:52 Uhr

Stadtrat reagiert auf Hilferuf der Mindelheimer Altstadt-Wirte

Plus Wegen eines Verkehrsversuchs kamen an den Wochenenden kaum noch Besucher in die Mindelheimer Altstadt. Jetzt reagierte der Stadtrat.

Von Johann Stoll

Der Hilferuf war so eindringlich, dass Bürgermeister Stephan Winter noch am selben Tag gehandelt hat. Am Dienstagvormittag hatten sich Wirtsleute aus der Altstadt an den Rathauschef mit der dringenden Bitte gewandt, den Verkehrsversuch Altstadt vorerst auszusetzen. Seit die Stadt vor wenigen Wochen Schilder aufgestellt hat und an Samstagen und Sonntagen nach Ladenschluss nur noch Anlieger in die Stadt einfahren lässt, sei den Wirten ihr ohnehin wegen Corona schlechtes Geschäft nahezu zum Erliegen gekommen. Winter nahm das Thema am Abend gleich in die Sitzung des Stadtrates und bat um dringliche Behandlung.

