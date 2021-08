Mindelheim

11:13 Uhr

Stromausfall in Mindelheim: Viele Einsätze der Polizei

Ein Blitzschlag hat einen größeren Stromausfall in Mindelheim verursacht.

Der Stromausfall am Sonntag in Mindelheim hat zu zahlreichen Polizeieinsätzen geführt. Nun ist auch klar, was die Ursache des Stromausfalls ist.

Von Melanie Lippl

Bei einigen war der Strom nur kurze Zeit weg, andere saßen länger oder mehrfach ohne Strom da: In Mindelheim ist es gegen 17 Uhr am Sonntag zu Störungen im Stromnetz gekommen. Dem Ganzen war ein Gewitter vorangegangen. Der Stromausfall sorgte auch für zahlreiche Einsätze der Mindelheimer Polizei, die sogar Unterstützung von Streifen aus anderen Dienststellen bekam. Zahlreiche Alarmanlagen in Mindelheim gingen los Wie ein Polizeisprecher berichtet, lösten durch den Stromausfall teilweise gleichzeitig mehrere Alarmanlagen aus, etwa von Banken und Einzelhandelsfilialen. Diese wurden dann von der Polizei kontrolliert. Um das hohe Einsatzgeschehen schnellstmöglich bewältigen zu können, wurde die Mindelheimer Polizei durch benachbarte Dienststellen unterstützt, so ein Polizeisprecher weiter. Das ist der Grund für den Stromausfall in Mindelheim Inzwischen ist auch klar, wie es zu dem Stromausfall kommen konnte. Wie Norbert Rathe, Pressesprecher der Vereinigten Wertach-Elektrizitätswerke (VWEW) erklärt, geht man derzeit davon aus, dass ein Blitzschlag dafür gesorgt hat, dass in der Umschaltstation am Mindelmähder Weg im Norden der Stadt etwas beschädigt wurde. "Ist ein Teil defekt, fährt das Netz herunter", erklärt Rathe. "Die Schutzvorrichtungen haben also funktioniert." Gegen 18.45 Uhr waren 95 Prozent der Haushalte wieder am Stromnetz. Lesen Sie dazu auch Unterallgäu Plus Atlas für Gewitter: Wie oft schlagen im Unterallgäu Blitze ein?

