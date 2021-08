Stromausfall nach dem Gewitter in Mindelheim

Nach einem Gewitter ist in Mindelheim mehrfach der Strom ausgefallen. Der Netzbetreiber VWEW ist derzeit noch an der Ursachenforschung. Mittlerweile sind die Schäden behoben.

Und plötzlich war der Strom weg in Mindelheim - und das nicht nur einmal: Am Sonntagnachmittag ist es zu Stromausfällen in der Unterallgäuer Kreisstadt gekommen. Zuvor hatte es in Mindelheim ein Gewitter gegeben.

Die VWEW sucht nach der Ursache für den Stromausfall in Mindelheim

Derzeit ist der Netzbetreiber, die Vereinigten Wertach-Elektrizitätswerke, auf der Fehlersuche, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Es gebe eine Störung, von der die Stadt Mindelheim betroffen ist. Ob ein Zusammenhang mit dem vorangegangenen Gewitter besteht, sei noch unklar, so der Sprecher, man gehe jedoch davon aus. Wo genau der Blitz eingeschlagen hat, war am Abend noch unklar.

Kurz vor 19 Uhr war der Schaden in Mindelheim weitgehend behoben

Gegen 18.45 Uhr waren 95 Prozent der Haushalte wieder am Stromnetz. "Und den Rest schaffen wir auch noch", gab sich der VWEW-Mitarbeiter zuversichtlich.