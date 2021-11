Mindelheim

17:55 Uhr

Trauer um ehemaligen Mindelheimer Stadtrat Hans Riedlberger

Plus Der ehemalige Vorsitzende Richter am Landgericht Memmingen und langjährige Mindelheimer Stadtrat, Hans Riedlberger, ist gestorben. Bürgermeister Winter würdigte ihn für seine Verdienste.

Von Johann Stoll

Nach einer beeindruckenden beruflichen wie politischen Lebensleistung ist Johann Baptist Riedlberger im Alter von 90 Jahren verstorben. Riedlberger war Vorsitzender Richter am Landgericht in Memmingen, 24 Jahre lang Stadtrat in Mindelheim und führte auch die CSU-Fraktion an.

