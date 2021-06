Mindelheim

18:00 Uhr

Trauer um eine große Kämpferin aus Mindelau

Plus Die Mindelauerin Anneliese Eberle hat viel für Menschen mit Behinderung getan - und das nicht nur in Mindelheim.

Vielen standen Tränen in den Augen, als sie nun Anneliese Eberle auf ihrem letzten Weg in Mindelau begleiteten. Von der Behindertenkontaktgruppe waren zahlreiche Wegbegleiter gekommen, um Anneliese Eberle die letzte Ehre zu erweisen, die in ihrem Leben so viel für Menschen mit Behinderung getan hat.

